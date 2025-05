Bari, posteggi fuori dallo stadio durante i concerti: online l’avviso

Il Settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive rende noto che è stato pubblicato a questo link l’avviso per la concessione temporanea di 21 posteggi, di cui due riservati ai merchandising ufficiali, nell’area esterna dello stadio San Nicola per l’esercizio del commercio su area pubblica, in favore di commercianti dotati di food truck durante i concerti che si terranno tra giugno e luglio 2025. Nello specifico, si intende garantire la presenza regolamentata di posteggi di commercianti dotati di ‘negozi mobili’ per il servizio di vendita di alimenti e bevande ai cittadini che assisteranno al concerto di Zucchero (21 giugno), di Gigi D’Alessio (23 giugno), di Cesare Cremonini (3 e 4 luglio), di Marco Mengoni (20 luglio) e di Ultimo (23 luglio).

In occasione degli eventi indicati, sono state previste 21 postazioni, di cui due riservate al merchandising ufficiale, da assegnare esclusivamente ai commercianti su area pubblica del settore alimentare, che dispongono di food truck che devono essere attrezzati, omologati allo scopo per cui vengono impiegati, revisionati, assicurati per RCA e dotati di D.I.A. sanitaria.

La domanda di partecipazione, trasmessa unicamente attraverso la procedura informatica disponibile sulla piattaforma www.autorizzo.com e corredata degli allegati richiesti, potrà essere presentata a partire dal 21 maggio 2025 e pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 30 maggio 2025.

Le istanze saranno esaminate nel rispetto dei criteri indicati nell’avviso, che determineranno il relativo punteggio ai fini della redazione delle graduatorie.