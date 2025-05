Bari, il cartello singolare delle pastaie: “Lutto delle orecchiette”

E’ apparso un cartello singolare questa mattina in via Arco Basso. “Chiuso perché il Comune non vuole farci lavorare. Lutto delle orecchiette”. Oggi la signora Nunzia e le altre pastaie hanno deciso di non sistemare all’esterno i tavoli tradizionali dove lavorano a mano le orecchiette. “Una protesta silenziosa”, commentano. Oggi terminano i cinque giorni imposti dal Comune in seguito alle sanzioni. Ora l’appello è all’amministrazione comunale per cercare una intesa e preservare una delle tradizioni più apprezzate dai turisti a Bari.