Bari, Pane e pomodoro si prepara all’estate: potenziati i servizi

La spiaggia di Pane e pomodoro si prepara all’estate e già dal primo giugno saranno attivati i servizi per bagnanti e turisti. Lo ha annunciato ieri il sindaco Vito Leccese nel corso di un incontro con il comitato cittadino. A cominciare dal salvamento che partirà proprio i primi di giugno e dovrà essere garantito per tutta la stagione. Così come la polizia locale dovrà assicurare delle pattuglie fisse e mobili. Dal punto di vista dei lavori sono in via di conclusione gli interventi di manutenzione su arredi e pontili, saranno installati tre spogliatoi e sarà riattivato il servizio custodia oggetti.

L’Amiu ha infine già avviato la pulizia straordinaria per poi garantire il servizio quotidiano di mattina e di pomeriggio. “Pane e pomodoro – ha detto durante l’incontro il sindaco – quest’anno inevitabilmente diventerà il fulcro dell’estate barese, per via anche dell’indisponibilità di Torre Quetta, ci stiamo attrezzando per avviare la stagione balneare il primo giugno. Nel frattempo siamo riusciti a far partire le manutenzioni per tempo, il servizio di pulizia è stato rafforzato e le ripartizioni comunali stanno disponendo gli ultimi interventi per la gestione dei servizi. Sappiamo che certamente la situazione avrà bisogno di attenzione e cura ma su questo contiamo anche nella collaborazione del comitato che puntualmente ci segnalerà eventuali criticità. Su Pane e pomodoro e sull’intera costa sud l’amministrazione comunale ha avviato un percorso di riqualificazione complessivo che nel giro di qualche anno vedrà completamente trasformata l’area con la possibilità di avere un unico litorale attrezzato, pubblico, fino a San Giorgio che potrà contare su servizi pubblici, aree verdi e la possibilità finalmente di godere a pieno del nostro mare”.

L’amministrazione ha deciso di rinviare a settembre i lavori per la realizzazione della nuova spiaggia tra Pane e pomodoro e Torre Quetta che sarebbero stati troppo impattanti nel caso di avvio durante la stagione.