Master su progettazioni Cad Cam a Bari: “Professioni del futuro”

In un contesto economico generale di grandi cambiamenti è ormai imprescindibile colmare il divario tra i fabbisogni delle imprese e le competenze offerte dal sistema formativo. Secondo il Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e ANPAL, nel gennaio 2025, il disequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ha interessato il 49,4% delle assunzioni programmate. Le principali cause di questa difficoltà sono per il 32% la mancanza di candidati e per il 14,3% la preparazione inadeguata.

Con l’obiettivo di migliorare l’occupabilità individuale e la competitività generale del territorio pugliese, è nato il nuovo Master universitario di I livello “CAD/CAM for Future – per le professioni del futuro”, presentato questa mattina nella Camera di Commercio di Bari.

Progettato nell’ambito di un protocollo di intesa sottoscritto nel febbraio del 2024 fra l’ente camerale barese e il Politecnico di Bari, il percorso di formazione avanzata e tirocinio in azienda mira a fornire competenze multidisciplinari: design generativo, la fabbricazione digitale e i processi di automazione. I settori coinvolti: industria manifatturiera; architettura e ingegneria; moda e design; sanità e odontoiatria; elettronica e microtecnologie.

«La Camera di Commercio di Bari – ha dichiarato la presidente Luciana Di Bisceglie – è impegnata a sostenere percorsi che mettono in rete università, imprese e istituzioni per dare risposte a due forti criticità del nostro tempo e che sono interconnesse: l’elevata incidenza del mismatch tra domanda e offerta di lavoro e il fenomeno sempre più evidente della fuga dei talenti. Il Master è una prima azione concreta. Stiamo creando le condizioni affinché i nostri giovani siano in grado di governare appieno l’innovazione digitale per rimanere in Puglia e conferire un valore aggiunto alle imprese locali».

I dati ISTAT evidenziano, infatti, una crescente emigrazione di giovani laureati. Nel 2024, oltre 156.000 italiani hanno scelto di trasferirsi all’estero, con un incremento del 36,5% rispetto all’anno precedente. Tra questi, ci sono molti giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni.

«Il Politecnico si sta aprendo sempre di più all’esterno – ha affermato il prof. Sergio Camporeale del Politecnico – e questo progetto è uno dei tanti sviluppato nell’ambito del PNRR. Importante la collaborazione con il mondo delle imprese per capire le esigenze e superare il gap fra il momento della formazione e quello del collocamento. L’Università è sempre più impegnata anche nel reskilling e nell’upskilling».

«L’avanzamento tecnologico, in particolare nei software di progettazione e nella produzione assistita da computer (CAM) – ha dichiarato il prof. Nicola Parisi del Politecnico – sta rivoluzionando il processo di realizzazione dei prodotti. I nuovi strumenti permettono di simulare la complessità della realtà nel mondo virtuale e tradurre progetti complessi in istruzioni semplici per le macchine. Ciò comporta un’accelerazione nella capacità di raggiungere l’alta qualità progettuale. Una vera e propria rivoluzione che consente a un giovane di acquisire in pochi anni le competenze necessarie e diventare esperto realizzatore, soddisfacendo così le esigenze del settore industriale che richiede velocità e precisione».

Basato sul metodo di apprendimento learnig by doing e design by research, il Master si compone di sei moduli per complessive 1500 ore, 900 di formazione in laboratorio e 600 di tirocinio, prevede 60 CFU (crediti formativi universitari) e include moduli su argomenti quali: Computer-Controlled Cutting; Computer-Controlled Machining; Automazione di procedure guidate da codice; Progetto in ambiente CAD (Computer Aided Design); Scansione tridimensionale e stampa 3D; Elementi di elettronica/elettrica, meccanica, robotica e AI.

Le lezioni si svolgeranno, a partire da settembre, sia in presenza presso il FabLab del Politecnico di Bari sia online. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 luglio 2025. Per tutte le informazioni relative al bando è possibile consultare il sito del Politecnico di Bari.