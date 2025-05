Al Medimex di Taranto film e libri per raccontare la musica

Un fitto calendario di talk, incontri, film e presentazioni per raccontare la musica. Continua ad arricchirsi il programma del Medimex, international festival & music conference promosso da Puglia Culture nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds, il progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale realizzato in collaborazione con Regione Puglia, che si svolgerà dal 17 al 21 giugno a Taranto con un numerose attività e i concerti di Massive Attack, Primal Scream e St. Vincent. Tre i talk in programma: martedì 17 giugno al museo MArtA la mostra Amy Winehouse before Frank by Charles Moriarty, allestita sino al 6 luglio. Giovedì 19 giugno al Dipartimento Jonico dell’Università, CGS 50 – “Il Mito” 1975-2025 Cinquant’anni di Canzoniere Grecanico Salentino con Luca De Gennaro e Mauro Durante, Roberto Licci, Rossella Pinto, Emanuele Licci. Infine, venerdì 20 giugno, sempre all’Università, Marc Urselli, produttore e ingegnere del vincitore di 3 Grammy Awards, racconterà storie e aneddoti su artisti, dischi e tour.

I Racconti, in scena al Teatro Fusco di Taranto, partono martedì 17 giugno con Once in a lifetime: la storia dei Talking Heads a cura di Radio Medimex. Mercoledì 18 giugno Billie Holiday: Chasing the Scream a cura di Roberto Ottaviano, il sassofonista pugliese, accompagnato dalla cantante Patrizia Conte e Dj Rocca, ripercorre la storia della leggendaria cantante statunitense. Giovedì 19 giugno, ‘Bob Marley: Canzoni di Redenzione’, a cura di Carlo Massarini, un appuntamento per celebrare il cantautore giamaicano. Venerdì 20 giugno, ore 18.30, The Clash: (Canzoni di) Gioia e Rivoluzione con Don Letts. Sabato 21 giugno, ore 18.30, proiezione del documentario Blur: To The End con Cecile B e Dave Rowntree, batterista della band. Torna Medimex Book Stories, la sezione dedicata ai libri musicali curata da Corrado Minervini. Ermal Meta, Cristiano Godano, Erica Mou e Ghemon sono i protagonisti del programma di quest’anno, intitolato Deviazioni letterarie.