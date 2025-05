Delitto nelle Grotte di Castellana, Raguso presenta il suo nuovo libro

Una tranquilla gita in famiglia, una stalattite che diventa l’arma del delitto, un cadavere inspiegabilmente ucciso in uno dei luoghi più belli d’Italia. Le indagini prendono vita anche da qui: dalle profondità delle Grotte di Castellana dove “Il commissario Nincasi”, l’investigatore nato dalla penna di Roberto Raguso, si trova in visita turistica. È questo uno dei casi che il protagonista del libro scritto dal tecnico barese di

radiologia medica con la passione per la scrittura, risolve nel volume edito da NeP Edizioni. Con lui i sottoposti, di Carola, la sua fidanzata, Paul, uno storico, e un’ispettrice pugliese. Romano (lavora al commissariato dei Parioli), ambizioso e tenace, Tito Nincasi è alla guida di una squadra affiata e ha un unico desiderio: stare in pace con se stesso e con il mondo circostante.

Tanti i temi che lo scrittore tocca nel corso delle indagini. In quella che si svolge nelle Gotte di Castellana, in particolare, si occuperà di violenza sulle donne e sarà un caso talmente intricato che lo porterà a fare un errore. Il commissario riesce sempre a sbrogliare la matassa dei casi quasi impossibili che gli vengono sottoposti mostrando al lettore, non soltanto le sue capacità professionali, ma anche le sue fragilità di uomo. “Il commissario Nincasi” sarà presentato, in una presentazione ospitata dalla società Grotte di Castellana srl, venerdì 30 maggio 2025, alle 18.30, nel Museo speleologico Franco Anelli, a Castellana Grotte. A conversare con Roberto Raguso sarà la giornalista Giancarla Manzari. Le letture sono affidate a Stefano Gaudiuso.