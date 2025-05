Bari, una panchina rosa per la prevenzione al Policlinico

Una nuova panchina rosa è stata collocata all’ingresso del reparto di senologia del Policlinico di Bari. Un simbolo concreto e visibile, che vuole mantenere alta l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella lotta contro il tumore al seno. L’iniziativa è frutto della donazione dell’associazione “Noi ci rialziamo sempre” di Maria di Giulio. L’idea è nata dall’esperienza di alcune pazienti che hanno affrontato il percorso della malattia.

Il gesto, semplice ma significativo, si inserisce in un contesto di eccellenza sanitaria. Al Policlinico di Bari, infatti, l’attività della Breast Unit ha permesso di sviluppare un approccio sempre più personalizzato alle cure, puntando sulla qualità della vita delle pazienti e sulla riduzione dell’impatto fisico ed emotivo delle terapie. L’utilizzo di strumenti all’avanguardia, come i mammografi 3D, consente oggi diagnosi sempre più precoci e dettagliate, aumentando le possibilità di intervenire con tecniche conservative e meno invasive.

Tra le procedure più avanzate, gli interventi oncoplastici e le ricostruzioni immediate in un’unica seduta chirurgica (one-step), comprese quelle con tecnica DIEP, che prevede l’uso del tessuto addominale per risultati esteticamente più naturali. Non mancano, inoltre, gli interventi preventivi per le pazienti con predisposizione genetica, a dimostrazione di un impegno che guarda anche alla prevenzione primaria.

Il direttore generale Antonio Sanguedolce ha sottolineato come i risultati ottenuti siano frutto di un lavoro condiviso tra professionisti di diverse discipline, che collaborano in modo integrato per offrire cure sempre più efficaci e su misura. Grazie a questo approccio, il Policlinico di Bari si è affermato come punto di riferimento regionale per la senologia interventistica. La panchina rosa diventa così non solo un luogo simbolico, ma anche un messaggio di speranza e di consapevolezza per tutte le donne che lottano contro questa malattia.