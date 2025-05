Una incomprensione legata alla viabilità si è trasformata in una violenta aggressione a Canosa di Puglia, dove un uomo è stato colpito con una mazza al culmine di una lite stradale. Ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Bonomo” di Andria, in prognosi riservata.

L’episodio è avvenuto questa mattina in via Rovetta, nei pressi di un supermercato, dove due uomini, entrambi sulla sessantina, avrebbero avuto una discussione accesa, probabilmente per una mancata precedenza. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, uno dei due avrebbe estratto una mazza dall’auto e colpito con estrema violenza l’altro, provocandogli ferite profonde e multiple.

La vittima è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale. L’arma è stata recuperata e posta sotto sequestro dagli agenti del commissariato locale, che hanno denunciato a piede libero il presunto aggressore. L’uomo è accusato di lesioni personali aggravate. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.