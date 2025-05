Stalking nel Leccese, arrestato 61enne in flagranza di reato

Un uomo di 61 anni, residente a Gallipoli, è stato arrestato in flagranza dagli agenti del Commissariato locale e posto ai domiciliari con l’accusa di atti persecutori nei confronti di una donna, aggravati dall’uso di strumenti informatici, violazione di domicilio aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe messo in atto numerosi episodi di stalking, tra cui appostamenti, ripetute intrusioni nel luogo di lavoro della donna e continui messaggi e avances. L’episodio più recente risale al fine settimana scorso, quando il 61enne si è introdotto nel cortile dell’abitazione della vittima approfittando dell’apertura del cancello automatico, sorprendendo la donna insieme ai suoi tre figli. Durante la perquisizione dell’auto dell’uomo, gli agenti hanno trovato due coltelli da cucina e un bastone di ferro. La vittima ha raccontato di vivere ormai da tempo in un clima di paura, culminato alcuni giorni fa quando l’uomo si era introdotto anche nel suo ufficio, manifestando un’ossessione che l’aveva spinta a ricorrere alle cure ospedaliere per uno stato d’ansia.