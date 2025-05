Incastrati tra i pannelli antirumore nel Barese, salvati tre cuccioli

Tre cuccioli meticci di colore scuro sono stati salvati ieri dai vigili del fuoco del comando provinciale di Bari, dopo essere rimasti incastrati tra i pannelli antirumore della stazione ferroviaria di Sammichele di Bari. L’intervento è durato circa due ore e ha avuto inizio grazie alla segnalazione di alcuni passanti. Uno dei tre cuccioli era immobilizzato e per liberarlo i pompieri hanno utilizzato speciali cuscini di sollevamento, solitamente impiegati per spostare carichi pesanti in modo controllato. Una volta recuperati, i cagnolini sono stati affidati alle cure di alcuni volontari.