Incidente stradale a Bari, in particolare sulla strada provinciale 54 che da Bitonto porta al San Paolo. È accaduto poco fa, in prossimità del semaforo nei pressi dell’ex cinema Ciaki. A renderlo noto la polizia locale, sul posto per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, che raccomanda di scegliere percorsi alternativi per via di code e rallentamenti.

Foto Michele Palumbo Polizia Locale