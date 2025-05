Bari, rifiuti abbandonati all’alba in via Imbriani: “Finita pazienza”

Cassonetti svuotati la sera prima, ritrovati pieni all’alba. È quanto accaduto a Bari, in particolare in via Imbriani. A raccontarlo, il primo cittadino evidenziando che ci sarà “la pazienza” nei confronti degli incivili “è finita”. “Alcuni cassonetti di via Imbriani stamattina all’alba si presentavano così – ha scritto Leccese su Facebook – e cosa fa l’Amiu? Vi chiederete voi. L’Amiu fa il suo dovere: ieri sera i cassonetti sono stati regolarmente svuotati e la postazione ripulita. Ma stamattina la situazione era questa. Perché alcuni proprietari di locali (che nel frattempo sono stati individuati) hanno pensato bene di abbandonare in questo modo i loro rifiuti. Fuori orario e senza nessuna traccia di raccolta differenziata. Di regola questi rifiuti dovrebbero restare lì fino a stasera, quando gli operatori dell’Amiu torneranno a svuotare quelle postazioni. Ma noi, a differenza di alcuni dei proprietari dei locali della zona, amiamo la nostra città e soprattutto non vogliamo che offra questo spettacolo indecente agli occhi di cittadini e turisti. E dunque l’Amiu stamattina é tornata per rimuovere lo schifo abbandonato”, prosegue ancora.

“Presto – conclude il primo cittadino – gli incivili titolari di queste attività vedranno recapitarsi una bella sanzione ma non escludo che si debba andare oltre la singola multa. Perché la pazienza è finita, perché non si possono ancora tollerare questi comportamenti, perché se non interveniamo subito per mettere fine a questo scempio, prima o poi, invece di vantarci della nostra bellissima città, per colpa di pochi, saremo costretti a vergognarcene”.

Foto Facebook Leccese