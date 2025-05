Bari, fiamme nel cantiere delle case popolari di San Girolamo

Fiamme ieri notte nel cantiere, ormai fermo da tempo, delle case popolari di San Girolamo. Le fiamme sono state domate grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. I lavori dovevano concludersi nel 2017 ma a distanza di otto anni è ancora tutto fermo. Gli interventi di costruzione della prima palazzina da 106 alloggi sono iniziati nel 2016 e completati al 50 per cento quando la gara si è interrotta con la risoluzione del contratto nel 2020. Lo scorso anno è stata affidata e completata la progettazione necessaria per concludere i lavori. A mancare sono “solo” le risorse, per i quali l’Arca ha presentato un progetto per accedere ai Fondi di coesione. Progetto che riguarda non solo il completamento degli alloggi popolari, ma anche una riqualificazione complessiva dell’intera area con la ristrutturazione degli alloggi attuali popolari che non saranno più abbattuti ma destinati ad housing sociale.

In attesa che si sblocchi il progetto, resta un luogo abbandonato al degrado. “Abbiamo più volte denunciato lo stato di degrado di quel cantiere – tuona Peppino Milella, presidente dell’associazione Lungomare IX maggio – e ieri abbiamo rischiato l’ennesima tragedia. Per fortuna senza vittime”.