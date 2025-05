Sciopero taxi, le auto bianche si fermano anche a Bari

Sciopero dei taxi anche a Bari contro l’ingresso di Uber Taxi.

“Anche noi di taxi Bari – spiegano in una nota – partecipiamo allo sciopero nazionale indetto per contrastare l’ingresso di Uber Taxi nel sistema del trasporto pubblico non di linea. L’arrivo della multinazionale sta compromettendo la serenità e la professionalità di migliaia di tassisti in tutta Italia, introducendosi nel mercato con modalità ritenute scorrette e in contrasto con le normative comunali che regolano l’attività dei conducenti. Alcuni autisti di Uber Taxi agiscono www al di fuori delle regole e delle consuetudini che da anni garantiscono un equilibrio nel settore, alterando la concorrenza e mettendo a rischio la sostenibilità del servizio taxi.

Inoltre, l’impatto non si limita agli operatori: anche i consumatori subiscono conseguenze negative, a partire da una scarsa trasparenza dei costi e delle condizioni, con un servizio che, tolte le promozioni iniziali, può rivelarsi meno vantaggioso. I tassisti di Bari dicono no a questo modello, per difendere la legalità e la qualità del servizio. Da oggi su tutti i “taxi Bari “ verrà posto un cartello informativo che mette tutti in guardia. Basta essere vittime, basta dipingerci come lavoratori che non vogliono progredire, basta essere l’ennesima vittima delle multinazionali. Amiamo Bari e il nostro lavoro”.

