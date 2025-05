Travolta in minicar, indagato 25enne per omicidio stradale

Un 25enne di Bari residente nel Comune di Adelfia è indagato per omicidio stradale nel caso della morte di Sofia Lorusso, la 16enne deceduta ieri sera a seguito delle ferite riportate nello scontro avvenuto su via Tatarella, nel quartiere Poggiofranco di Bari. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, la minicar su cui viaggiava Lorusso, che era alla guida e trasportava un’amica maggiorenne, sarebbe stata tamponata violentemente dalla Volvo e si sarebbe ripetutamente capovolta su se stessa.

Il 25enne, che si è fermato, è risultato negativo all’alcol e al drug test. La vittima è rimasta intrappolata nelle lamiere della minicar e, per estrarla, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Trasportata in condizioni disperate al Policlinico di Bari, è entrata presto in coma irreversibile ed è morta alle 22.30 di ieri. L’amica che era con lei, nell’impatto, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo e ha riportato ferite giudicate guaribili in 30 giorni.