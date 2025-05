Sempre più stranieri affittano ville pugliesi in estate. Anche a Bari

In vista della stagione estiva, Emma Villas – azienda leader nel settore del Vacation Rental (affitti brevi) di ville e dimore di pregio in Italia, quotata su Euronext Growth Milan – torna a puntare i riflettori sulla Puglia, regione strategica per lo sviluppo del turismo esperienziale e di qualità. In questi giorni, con un roadshow in due tappe a Gallipoli e a Ostuni, ha incontrato i proprietari di ville, trulli e masserie del suo esclusivo portfolio, al fine di rafforzare con loro strategie di sviluppo e crescita condivisa. L’iniziativa, intitolata “Your Property First”, ha visto la partecipazione del CEO di Emma Villas Giammarco Bisogno, parte del management team, la rete commerciale Emma Villas Puglia ed oltre 40 proprietari.

VILLE DI PREGIO IN PUGLIA: IN AUMENTO IL PORTFOLIO, IL VALORE MEDIO E LA DURATA DELLE

PRENOTAZIONI Durante il roadshow pugliese, Emma Villas ha condiviso i dati relativi all’attività nella regione aggiornati al 20 maggio 2025. Il portfolio ville per la stagione 2025 raggiunge 47 proprietà distribuite tra Lecce (23),

Brindisi (15), Bari (6) e Taranto (3), con una crescita del +9% rispetto al 2024. Con un segno leggermente positivo anche il valore medio delle settimane prenotate in Puglia, che dai circa 4.380 euro del 2024 raggiunge quasi 4.500 euro nel 2025, registrando un incremento del +3% circa 1 . In parallelo, migliora la permanenza media dei soggiorni, che raggiunge 1,46 settimane, rispetto alle 1,37 settimane rilevate nel 2024.

“La Puglia si sta sempre più affermando come una regione di primaria importanza per il segmento del turismo di pregio: è un territorio che continua a esercitare un forte richiamo, sia per la clientela che per unicità e qualità dell’offerta ed è proprio per questo che nell’ultimo anno, abbiamo lavorato intensamente per accrescere il nostro portfolio di proprietà gestite in esclusiva in questa regione. Abbiamo inserito nuove dimore di alto livello e rafforzato ulteriormente il nostro modello di business con servizi dedicati.” – afferma Giammarco Bisogno, Amministratore Delegato di Emma Villas.

L’IDENTIKIT DEI TURISTI IN UN MERCATO ANCORA IN FASE DI SVILUPPO E ASSESTAMENTO: ITALIANI PRIMI, IN AUMENTO SVIZZERI E STATUNITENSI, CALANO INGLESI E TEDESCHI Il mercato pugliese del vacation rental conferma il proprio appeal sia per il pubblico italiano che per quello internazionale. Al primo posto per numero di prenotazioni nel 2025 in Puglia si confermano gli italiani, che crescono del +26% rispetto allo stesso periodo del 2024. Seguono, pur in calo, i britannici (-14%), mentre si registra un significativo aumento di prenotazioni da Svizzera (+54%) e Stati Uniti (+55%), che balzano rispettivamente al terzo e quarto posto. Attualmente in forte calo i tedeschi (-50%), probabilmente a causa della sfavorevole congiuntura economica interna, e questo dato, proveniente da uno dei mercati target di Emma Villas, porta ad alcune riflessioni.

“Se da un lato non sorprende che, a fronte di uno scenario politico ed economico globale che presenta alcune complessità, si possa registrare un calo nella quota di turisti provenienti da mercati tradizionalmente forti come la Germania, dall’altro va riconosciuto che la Puglia ha vissuto un vero e proprio exploit, in particolare nel periodo post-pandemico, che ha inevitabilmente influenzato le dinamiche di pricing, generando un rialzo generalizzato dei prezzi. In quest’ottica, ritengo sia ora prioritario procedere con una rimodulazione più equilibrata delle tariffe di vendita, a partire dalla fase di acquisizione o rinnovo dei contratti con i proprietari. Fortunatamente, possiamo contare su interlocutori attenti, sensibili alle dinamiche di mercato e disponibili alla collaborazione. Recuperando un equilibrio sostenibile, in linea con

l’attuale fase di sviluppo e stabilizzazione del mercato del vacation rental, sono fiducioso che potremo ottenere risultati ancora più positivi” – afferma Giammarco Bisogno, Fondatore e AD di Emma Villas.

“Uno dei nostri obiettivi è quello di un maggiore sviluppo del nostro settore nel Sud Italia, partendo proprio da una regione bellissima come la Puglia, e lo dimostra il fatto che di recente abbiamo effettuato investimenti importati in acquisizioni e property management. Il grande numero di clienti connazionali, a conferma di un crescente interesse verso questa tipologia di vacanza, ma anche ad esempio l’aumento di clienti da altre nazioni come Svizzera e USA, conferma la resilienza e l’attrattività del mercato pugliese per la clientela di alta gamma e crediamo nelle potenzialità della regione tanto da continuare a lavorare per farne una destinazione di riferimento nel turismo di fascia alta” – conclude Giammarco Bisogno, Fondatore e AD di Emma Villas.