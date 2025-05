Bari, ultimo saluto a Sofia: “Ora vogliamo giustizia”

Centinaia di giovani amici e conoscenti, stretti attorno al dolore della famiglia, hanno voluto partecipare ai funerali di Sofia Lorusso, la 16enne morta in un incidente stradale avvenuto la sera del 27 maggio su via Tatarella. A celebrare la messa in Cattedrale il parroco Don Franco Lanzolla. Momenti di preghiera e di commozione, durante i quali ha preso la parola anche la sorella di Sofia, Maraya.

“Ti porterò a vedere il mare – ha detto la giovane durante la celebrazione – Tutto ciò che di bello vivremo noi lo vivrai anche tu. Continuerai a vivere con noi, dentro di noi. Ogni passo che faremo, ogni traguardo, ogni cosa bella che ci capiterà, la vivrai insieme a noi. E avrai giustizia, come ti ha promesso mamma”. Al termine della celebrazione, il feretro all’esterno della Cattedrale è stato accolto da una folla di persone; una corona di palloncini di colore rosa e bianco, con al centro l’iniziale del suo nome, la lettera “S” è stata liberata in cielo, accompagnata da un lungo applauso.