Ampliamento molo San Cataldo a Bari, online la gara da 39 milioni

Partiranno entro la fine del 2025 i lavori per l’ampliamento del molo San Cataldo del porto di Bari, per un importo complessivo di 39 milioni di euro. L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dell’intervento.

Il progetto prevede la costruzione di nuove banchine che si estenderanno su circa 33mila metri quadri, come ampliamento dell’attuale molo dove già si trovano le infrastrutture in uso alla Guardia costiera. L’intervento mira a riqualificare l’area e potenziare la base logistica della Capitaneria di porto del capoluogo pugliese, integrando anche uno spazio destinato alla nautica da diporto. Sul nuovo molo saranno realizzati tre punti di ormeggio per una lunghezza complessiva di circa 400 metri. Le superfici rimanenti saranno suddivise tra l’uso della Guardia costiera e l’approdo turistico.

“L’opera è stata concepita con una visione integrata e sostenibile – commenta il commissario straordinario dell’Autorità, Vincenzo Leone – non solo migliorerà la capacità operativa della guardia costiera, garantendo infrastrutture moderne, ecocompatibili e funzionali, ma darà anche un impulso decisivo al comparto della nautica da diporto degli yacht di grandi dimensioni”. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 18 luglio 2025. L’apertura delle buste è prevista per il 21 luglio alle ore 11.