Università di Bari, Bellotti è il nuovo rettore

Roberto Bellotti è stato eletto rettore dell’università Aldo Moro di Bari. Al termine della seconda giornata del secondo turno elettorale, con le urne chiuse alle 16, il direttore del dipartimento interateneo di Fisica ha superato la maggioranza assoluta dei voti, ovvero 853 preferenze da parte di docenti, studenti e personale tecnico amministrativo. Si tratta di un dato provvisorio, visto che lo scrutinio è ancora in corso, ma comunque sufficiente a garantire l’elezione. La conquista del rettorato di UniBa era diventata matematica già ieri sera quando Bellotti, unico candidato in corsa dopo il forfait degli altri cinque (Nicola Decaro, Danilo Caivano, Paolo Ponzio, Alessandro Bertolino e Luigi Palmieri), aveva incassato il quorum del 40% degli aventi diritto, come richiesto dallo statuto. Il nuovo rettore entrerà ufficialmente in carica il prossimo primo ottobre, sostituendo l’attuale numero uno dell’ateneo, Stefano Bronzini, fino al 2031. La notizia è stata accolta con un lungo applauso.