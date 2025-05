Moto contro auto in Salento, morto motociclista

Incidente stradale in Salento, in particolare a Surbo dove, secondo quanto ricostruito, un uomo di 60 anni alla guida di una moto avrebbe perso la vita nell’impatto contro un’auto. Le cause sono ancora in corso di accertamenti. L’uomo, secondo quanto emerso, si sarebbe scontrato ad un incrocio con un’Audi con a bordo due ragazze. Per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri e la polizia locale per i rilievi del caso.