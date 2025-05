Case di lusso: a Bari cresce l’offerta. Ma anche la domanda

Il valore dell’offerta delle case di lusso a Bari è cresciuto del 31% nell’ultimo anno e di oltre il 200% rispetto all’inizio del 2019. È quanto emerso dal nuovo Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia realizzato da Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare, in collaborazione con LuxuryEstate.com, portale internazionale leader nel settore immobiliare di lusso. L’Osservatorio, giunto alla sua quarta edizione, si avvale quest’anno della collaborazione con Santandrea, brand dedicato al luxury real estate del Gruppo Gabetti.

Oltre al valore, anche superficie totale e numerosità dell’offerta hanno sperimentato un forte ampliamento tra inizio 2019 e fine 2024. Al termine dello scorso anno la superficie complessiva si attestava sui 110.944 metri quadri, in crescita del 28% su base annua e del 210% sul periodo pre-pandemico. Gli annunci erano invece 460 a fine 2024, in rialzo del 38% anno su anno e del 211% nel confronto con 6 anni fa.

Per quanto concerne la composizione dello stock in offerta, le ville prevalgono sugli appartamenti (59% vs. 41%), ma la distanza tra le due tipologie si è ridotta dal primo semestre del 2019, con gli appartamenti che hanno recuperato circa 2 punti percentuali.