I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Dall’odissea dei pendolari pugliesi, allo scacco alla mafia, con sequestri di ville e conti correnti e ancora la morte della 16enne e il rapporto della Dia sulla mafia a Bari. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 25 maggio. Treni cancellati e ritardi, l’odissea dei pendolari pugliesi.

Treni cancellati e ritardi, i pendolari in Puglia: “Siamo frustrati”



Lunedì 26 maggio. Scacco alla mafia, sequestrate ville e conti correnti.

Bari, scacco alla mafia: sequestrate ville e conti correnti.



Martedì 27 maggio. Mafia, il rapporto della Dia su Bari.

Mafia, Dia: “Clan Strisciuglio egemone su Bari, tensioni frequenti”



Mercoledì 28 maggio. Incidente in via Tatarella con minicar, morta la 16enne.

Bari, incidente in via Tatarella: morta la 16enne



Giovedì 29 maggio. Comune di Bari e Regione Puglia “chiudono” a Israele.

Comune di Bari e Regione contro Israele: “Qui non siete graditi”



Venerdì 30 maggio. Al via nel 2025 i lavori per il Molo San Cataldo, online la gara.

Ampliamento molo San Cataldo a Bari, online la gara da 39 milioni



Sabato 31 maggio. A Bari cresce offerta e domanda per case di lusso.

Case di lusso: a Bari cresce l’offerta. Ma anche la domanda