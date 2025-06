Telemarketing fuori controllo: “Le sanzioni da sole non bastano”

“Offerte mai richieste, identità camuffate, numeri mascherati e bugie al telefono: il telemarketing selvaggio continua a colpire milioni di consumatori. È un sistema fuori controllo che va riformato. Servono regole nuove, più controlli e sanzioni pesanti” ha dichiarato Martina Donini, Presidente nazionale Udicon.

“Da troppo tempo denunciamo pratiche scorrette: contratti attivati senza consenso, operatori che si spacciano per fornitori ufficiali o Autorità, e numeri camuffati con il CLI spoofing. L’intervento dell’Antitrust era necessario, ma non basta. Le norme devono prevenire non solo rincorrere gli abusi”, ha proseguito Donini.

“Il diritto alla corretta informazione è sacro. Quando viene violato si mina la fiducia dei cittadini nell’intero sistema. Chi rispetta le regole deve essere tutelato. Ma chi inganna va fermato prima ancora che raggiunga il consumatore. O si cambia adesso,o questo Far West continuerà a premiare i furbi e a danneggiare i cittadini”, ha concluso il Presidente Udicon nazionale.