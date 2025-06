Meteo, a Bari torna il gran caldo: previsti picchi fino a 31 gradi

Settimana all’insegna del sole e del caldo estivo su Bari e su tutto il Sud Italia. Secondo le previsioni meteo, nel capoluogo pugliese le giornate saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature in progressivo aumento, con picchi fino a 31° gradi previsti nel weekend, in particolare domenica.

Mercoledì 4 giugno il sole dominerà la scena, con una leggera ventilazione meridionale e massime fino a 27 gradi. La situazione si manterrà stabile anche giovedì 5, quando il cielo resterà sereno o al massimo poco nuvoloso, con un ulteriore lieve aumento delle temperature. Venerdì 6 giugno sarà tra le giornate più calde della settimana: cielo terso dalla mattina alla sera e temperature ben oltre i 26 gradi. Per domenica invece, a Bari è previsto il picco delle temperature sino a 31 gradi.

Mentre il Sud gode di condizioni meteo ideali per attività all’aperto, il Nord Italia dovrà fare i conti con una maggiore instabilità: tra mercoledì e giovedì sono attesi temporali sull’arco alpino, in particolare al Nordovest, ma il tempo migliorerà già da venerdì, seppur con qualche nube residua in montagna. Nel Centro Italia, invece, il cielo si manterrà prevalentemente sereno per tutta la settimana, con massime comprese tra i 28 e i 31 gradi e venti meridionali a rendere l’atmosfera più mite.

foto freepik