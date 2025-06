Shopping in bikini a Gallipoli, scatta il divieto: previste multe

Gallipoli mette un freno al turismo “poco decoroso”. Con un’ordinanza firmata oggi, il sindaco Stefano Minerva ha disposto il divieto di circolare in costume da bagno o a torso nudo nel centro storico e su corso Roma, con l’eccezione delle aree balneabili. Vietato anche entrare negli uffici comunali indossando pantaloncini o canottiere.

Il provvedimento, in vigore fino al 30 settembre 2025, punta a tutelare il decoro urbano e i principi di buona educazione, spesso messi a dura prova soprattutto nei mesi estivi. Diversi gli episodi avvenuti recentemente, tra questi alcune persone sorprese a fare shopping in centro, in bikini. Le sanzioni previste per chi trasgredisce vanno da 25 a 125 euro. Non si tratta di una novità assoluta: il Comune aveva già adottato misure simili negli anni passati. Quest’anno, però, l’ordinanza è stata anticipata in risposta a numerose segnalazioni e materiale fotografico ricevuto dagli uffici comunali, che documentavano turisti a spasso in bikini tra le vie del centro.

foto freepik