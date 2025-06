Incendi boschivi in Puglia, il piano della Regione per l’estate

Prevenire gli incendi boschivi in vista delle alte temperature previste per l’estate. Si è tenuta questa mattina nell’Aula consiliare del Consiglio Regionale della Puglia la riunione del Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile, convocata per illustrare il piano operativo della campagna antincendio boschiva 2025. Presieduto dal dott. Maurizio Bruno, l’incontro ha riunito rappresentanti delle Prefetture, Forze armate, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, volontari della Protezione Civile, ANCI e Città metropolitana di Bari.

Al centro della discussione, la strategia regionale per prevenire e affrontare il rischio incendi in un’estate che, secondo le previsioni, sarà caratterizzata da temperature elevate e condizioni climatiche critiche. A illustrare le misure adottate è stata l’ing. Barbara Valenzano, dirigente della Sezione Protezione Civile, che ha annunciato il potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto- “Con il decreto di dichiarazione della massima pericolosità – ha dichiarato l’ing. Valenzano – potenzieremo tutte le attività di prevenzione e contrasto, sia da terra che dall’alto, con particolare attenzione alla tempestività degli interventi. Abbiamo installato un sistema di telecamere attive H24 nelle aree boscate più sensibili e sottoscritto una convenzione con le associazioni di volontariato, che opereranno come sentinelle del territorio. Inoltre, il supporto dell’Arif, con mezzi, uomini e attrezzature, sarà fondamentale per garantire efficacia e rapidità nella risposta operativa”.

Durante la riunione, è stata ribadita l’importanza del lavoro di squadra tra enti e istituzioni. Un metodo basato sulla condivisione e sul coordinamento, che il presidente del Comitato regionale, Maurizio Bruno, ha definito strategico. “Coinvolgere fin da subito tutti i soggetti impegnati nella campagna antincendio è una scelta strategica. L’anno scorso il sistema regionale ha dato prova di efficienza e tempestività, contribuendo a una significativa riduzione degli incendi. Quest’anno vogliamo consolidare e rafforzare quel modello virtuoso, nella convinzione che il confronto e il contributo di ciascuno siano determinanti per migliorare ancora. La Protezione Civile è un sistema complesso, fatto di competenze, esperienze e responsabilità condivise. Ed è proprio in questa capacità di fare rete che risiede la sua forza”.

Ha preso parte all’incontro anche la presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, che ha evidenziato il ruolo centrale della Protezione Civile nel garantire la sicurezza pubblica. “La Protezione Civile è una delle espressioni più alte di impegno civico e di responsabilità istituzionale. In essa si riconoscono valori fondamentali come la solidarietà, il coordinamento e la prevenzione. In un’epoca in cui i cambiamenti climatici rendono sempre più complessi e frequenti gli scenari di emergenza, dobbiamo continuare a investire nella formazione, nell’innovazione tecnologica e nella valorizzazione del volontariato, che rappresenta il cuore pulsante di questo sistema”. L’incontro si è concluso con la definizione dei ruoli e delle modalità operative che guideranno gli interventi estivi, puntando su prevenzione, tecnologie e sinergia istituzionale. Obiettivo: tutelare il patrimonio ambientale pugliese e garantire la sicurezza dei cittadini.

