Trani, la denuncia: “Alberi cementati, uno scempio”

Numerosi alberi in piazza Gen. dalla Chiesa (Petronelli) a Trani sono stati letteralmente “cementati vivi”. È la scoperta fatta lunedì 2 giugno 2025 da Antonio Pomo, un socio del movimento civico Articolo 97.

“Non ci sono altre parole da aggiungere, se non parole di rabbia, dopo questo ulteriore scempio che condanna gli alberi ad una morte certa, privandoli della possibilità di assorbire acqua e di far respirare le radici – si legge in una nota – Ci chiediamo cosa possa dire per giustificare questi orribili lavori la massima autorità sui Lavori Pubblici, l’Assessore Ferrante, che guarda caso detiene anche la delega alla Manutenzione del verde, ossia alla salvaguardia del verde pubblico. Forse è arrivato il tempo per lui di rimettere le deleghe, questa città merita più attenzione! Chiediamo inoltre di provvedere urgentemente alla liberazione dei tronchi degli alberi dalla gabbia di cemento”.