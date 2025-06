Bari, dopo le proteste arrivano i bagnini a Pane e Pomodoro

La stagione balneare è salva o meglio, sono “salvi” tutti gli utenti che usufruiranno delle spiagge libere di Pane e Pomodoro e del waterfront di San Girolamo. Dopo le proteste e le diverse segnalazioni infatti, è stato firmato oggi il verbale di consegna in via d’urgenza del servizio scoperto nonostante la presenza di moltissimi bagnanti già da metà maggio, almeno nelle belle giornate. La Ripartizione Polizia locale e Protezione civile rende noto che, nelle more dell’aggiudicazione della gara del salvataggio in mare per le spiagge libere di Pane e pomodoro e del waterfront di San Girolamo per gli anni 2025 e 2026, è stato firmato oggi il verbale di consegna in via d’urgenza del servizio, che partirà domenica 8 giugno per la spiaggia di Pane e pomodoro, e sabato 14 giugno sul waterfront di San Girolamo.

La gara, dell’importo complessivo di 330.616 euro, prevede la presenza di assistenti bagnanti abilitati al salvataggio e muniti di relativo brevetto in corso di validità, distribuiti lungo la spiaggia libera di Pane e pomodoro e il waterfront di San Girolamo. L’appalto è relativo alle stagioni balneari anni 2025 e 2026. Il salvamento a mare per i tratti di spiaggia libera di competenza comunale assurge a servizio essenziale per la tutela dei bagnanti. In esito ai lavori della commissione giudicatrice e nelle more delle imprescindibili verifiche di rito previste dalla legge, l’amministrazione ha dunque ritenuto necessario disporre in via d’urgenza l’esecuzione delle prestazioni previste dalla gara per la spiaggia di Pane e pomodoro.

Il salvataggio a mare sarà dunque attivo tutti i giorni, festivi compresi. L’operatore economico ha offerto due ore aggiuntive rispetto al capitolato, pertanto il servizio sarà svolto, per il 2025:

· a Pane e Pomodoro, dalle ore 9 alle 19, da domenica 8 giugno al 30 settembre;

· nei tratti di spiaggia libera del waterfront del quartiere San Girolamo, dalle ore 9 alle 19, da sabato 14 giugno al 30 settembre.

L’assistente bagnante dovrà essere impiegato esclusivamente per il servizio di salvataggio e non potrà essere destinato ad altre attività. Dovrà, inoltre, indossare una maglietta di colore rosso, con la scritta “salvataggio”, tenere un comportamento corretto, vigilare sul rispetto dei provvedimenti dell’Autorità marittima, segnalare immediatamente tutti gli incidenti che si verifichino sugli arenili e in acqua, stazionare durante l’orario di servizio nella postazione di salvataggio, sulla battigia o in acqua, con il natante a remi adibito al salvataggio.

Il servizio dovrà essere assicurato con apposite postazioni di salvataggio ben visibili, anche del tipo torretta di avvistamento. L’operatore è inoltre tenuto a fornire le seguenti dotazioni: allestimento di presidi sanitari di primo soccorso, barella e cassetta di pronto soccorso. I defibrillatori sono messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

“A Pane e pomodoro da domenica arrivano i bagnini e nel fine settimana successivo il servizio sarà garantito anche a San Girolamo, tutti i giorni e con orario prolungato sino a fine stagione – spiega l’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone – da domani saranno montate le torrette e, grazie alla gara biennale, il prossimo anno saremo in grado di anticipare a maggio l’attivazione del servizio. Ci tengo, però, a rispondere alle richieste che ci stanno arrivando in queste ore da persone con disabilità che frequentano la spiaggia, rispetto alla possibilità di utilizzare le sedie job con l’ausilio dei bagnini. Il Comune ha acquistato negli scorsi anni le sedie job e all’inizio di ogni stagione, si prende cura di rimetterle a nuovo, per garantire un ulteriore servizio ai bagnanti. Dell’utilizzo delle job, però, non possono essere incaricati i bagnini che, per legge, devono occuparsi esclusivamente del servizio di salvataggio. La scorsa estate l’accompagnamento per disabili è stato curato su base volontaria da un’associazione, a partire da metà luglio, grazie a una misura dedicata all’animazione delle spiagge, che contiamo di riproporre nello stesso periodo anche quest’anno. Stiamo anche valutando l’utilizzo, previa convenzione, di personale appartenente alle associazioni di volontariato attive nell’ambito della Protezione civile al fine di fornire una maggiore assistenza ai bagnanti anche in vista delle iniziative dedicate che effettueremo sulle spiagge a luglio e agosto per la diffusione di buone pratiche di Protezione civile e gestione dell’emergenza”.

In tema di vigilanza a Pane e pomodoro, infine, su proposta dell’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, la giunta comunale ha deliberato il prelievo dal Fondo di Riserva per l’importo di 27mila euro, per l’attivazione anche quest’anno del servizio di guardiania degli armadietti automatici per la custodia degli effetti personali (smart-locker) a vantaggio degli utilizzatori della spiaggia.