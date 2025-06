“Mettiti a dieta”, l’assessore Palone risponde: “È violenza”

Un commento a una foto con l’invito a “mettersi a dieta” e una risposta netta: “Questa è violenza”. È quanto accaduto a Carla Palone, assessora alla Vivibilità urbana del Comune di Bari, che ha scelto di rendere pubblico l’episodio attraverso un post sui social.

“Questa foto non sarà tra quelle particolarmente riuscite: me ne faccio una ragione – ha scritto – ma oggi una persona me l’ha fatto notare, anche con una punta di sarcasmo, suggerendomi di mettermi a dieta. Per quanto mi riguarda non credo di avere problemi di peso e, anche se li avessi, le sue parole sono state sgradevoli”. Palone ha voluto sottolineare come commenti del genere, apparentemente innocui, possano avere effetti devastanti, soprattutto su chi è più vulnerabile: “Penso alle tante donne, alle ragazze, giovani e giovanissime, che non hanno la forza di reagire e per le quali un messaggio di questo tipo potrebbe essere davvero un problema o crearne. Questa è violenza subdola, pericolosa”. L’assessora ha concluso con un invito alla consapevolezza: “Se ogni tanto prima di parlare, di dare consigli non richiesti, forse eviteremmo di fare del male a qualcuno e magari staremmo meglio tutti”.

Foto Facebook