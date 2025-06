Meteo, a Bari “bollino giallo” per le ondate di calore

Il gran caldo è tornato a bussare alle porte del capoluogo pugliese facendo sentire già da alcuni giorni i suoi effetti. Ma è previsto un ulteriore aumento delle temperature. In particolare, l’8 giugno, il portale del Ministero della Salute che si occupa di diramare l’eventuale allerta per le ondate di calore, segnala “bollino giallo” ovvero livello uno di pre-allerta per via di condizioni meteorologiche che possono precedere il livello due, ovvero bollino arancione con temperature elevate. Se sino a oggi infatti le temperature massime percepite non hanno superato i 30 gradi, per domenica si sfioreranno i 33 gradi. Il consiglio è quello di prendere precauzioni riparandosi dal caldo, idratandosi adeguatamente e preferendo luoghi all’ombra, in particolare per bambini, anziani e persone con patologie.