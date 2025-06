Rutigliano, nel fine settimana torna la Fiera del Fischietto

Nel weekend, a Rutigliano, si accendono nuovamente i riflettori sui fischietti in terracotta: sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 è in programma, infatti, la Fiera del Fischietto – Edizione Speciale. Dopo l’appuntamento tradizionale di gennaio – che si svolge, in concomitanza, con la festività di sant’Antonio Abate -, i manufatti simbolo indiscusso di Rutigliano tornano protagonisti, tra le vie del borgo antico, in un evento ad hoc che celebra tradizione, arte, cultura e gastronomia.

A partire dalla mattinata di sabato, il centro storico di Rutigliano spalancherà le proprie porte offrendo, a cittadini e visitatori, l’opportunità di visitare l’area fieristica, impreziosita dalla presenza di stand di gastronomia tipica. Plurimi gli appuntamenti, nel corso della giornata, nei luoghi della cultura cittadini: visite tematiche inclusive sono in programma, a partire dalle ore 18.00, presso il Museo Civico archeologico; a Palazzo Moccia, invece, arte e musica saranno al centro dell’appuntamento “Rami fischianti” a cura di “Mò il Palazzo delle Cento Storie”. L’offerta culturale e turistica del fine settimana sarà arricchita, inoltre, dalle visite guidate organizzate in collaborazione con Pro Loco Rutigliano, Archeoclub Rutigliano e APS LUP Laboratorio Urbano Paese. Sarà possibile visitare, previa prenotazione, il Museo Archeologico stesso, il Museo del Fischietto in Terracotta, il Museo a Cielo Aperto “Galloforie”, il Mu.Di.A.S e la Torre Normanna. Grande attesa, in serata, per il concerto del gruppo musicale Dirotta su Cuba in piazza XX Settembre (ore 21.00).

Il programma domenicale si aprirà, invece, nel segno dello sport perché la Fiera del Fischietto riesce a coniugare tradizione e partecipazione coinvolgendo non solo gli amanti dell’artigianato ma anche famiglie, giovani e sportivi. Un’occasione per vivere e scoprire il territorio a tutto tondo tra cultura, intrattenimento e momenti di condivisione. Animeranno la mattinata, in tal senso, la ciclo-passeggiata su strade rurali organizzata da ASD Sali in Sella e la gimkana per bambini dai 5 ai 12 anni, a cura di Grifoni Bikers Academy.

Si proseguirà, poi, con le visite guidate, la musica e gli appuntamenti culturali del sabato. Dalle 21.00, il sound coinvolgente e inimitabile de L’Orchestra Mancina è pronto a conquistare piazza XX Settembre nell’appuntamento che, difatti, chiuderà il programma della Fiera del Fischietto.

Un evento capace di regalare un’esperienza unica in cui ogni dettaglio — musica, colori e profumi — riesce a dar voce a quel “Suono della Meraviglia” che, da secoli, custodisce e racconta la bellezza autentica di Rutigliano.

Giuseppe Valenzano, Sindaco di Rutigliano:

«La Fiera del Fischietto in Terracotta è, anzitutto, un grande momento di comunità. È l’occasione in cui Rutigliano si ritrova attorno ad uno dei suoi simboli più autentici: il fischietto in terracotta che racconta la nostra storia e le nostre radici identitarie. Come amministratori, abbiamo il compito di preservare e valorizzare questo inestimabile patrimonio. Dopo l’edizione tradizionale di gennaio, dunque, ecco l’Edizione Speciale: un’ulteriore opportunità per ammirare, da vicino, le opere d’arte che realizzano i nostri artigiani ma anche per scoprire le bellezze e le tipicità della nostra città. Sabato 7 e domenica 8 giugno vi aspettiamo a Rutigliano per vivere, assieme, due giorni ricchi di appuntamenti tra arte, cultura, gastronomia e musica».