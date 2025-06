Bari, riapre l’Arena 4 Palme: la programmazione estiva

Dal 1998 è il punto di riferimento per chi cerca il fascino del grande schermo all’aperto, nel cuore del centro cittadino. Anche nel 2025 torna puntuale l’appuntamento con l’Arena Quattro Palme, storica arena estiva del Multicinema Galleria di Bari, giunta al ventisettesimo anno di programmazione: da mercoledì 11 giugno accompagnerà il pubblico fino alle prime settimane di settembre, con uno spettacolo serale unico, ogni giorno alle 21, proiettato in digitale 2K, per un’esperienza immersiva tra i palazzi e le stelle del centro città.

La programmazione, come da tradizione curata da Francesco Santalucia, si muove tra novità premiate nei festival internazionali, film italiani d’autore, restauri in lingua originale, documentari e appuntamenti con ospiti in Arena. Il tutto a prezzi popolari: 3,50 euro per i film italiani, europei e britannici (nell’ambito dell’iniziativa «Cinema Revolution»), 5 euro per tutti gli altri titoli.

Ad aprire la stagione, l’11 e 12 giugno, sarà «Anora» di Sean Baker, trionfatore agli ultimi Oscar e Palma d’Oro del Festival di Cannes 2024: un racconto irriverente e toccante sul sogno americano rovesciato, ambientato tra i luoghi oscuri della notte newyorkese. L’apertura coincide con il periodo di «Cinema in Festa» (8-12 giugno), per cui il biglietto avrà un prezzo speciale di 3,50 euro.

Tra i titoli più attesi di giugno spiccano l’intimista «Il tempo che ci vuole» di Francesca Comencini (venerdì 13), il poetico “Vermiglio” di Maura Delpero (sabato 14 e domenica 15), e “La stanza accanto” di Pedro Almodóvar (lunedì 16), che torna al lungometraggio con una riflessione struggente sull’amore e la perdita.

Martedì 17 giugno l’arena si trasformerà in un viaggio nella memoria cinematografica con la proiezione in lingua originale sottotitolata di “The Elephant Man” di David Lynch, visibile poi anche nelle sale interne il 16 e il 18 giugno.

Il mese si chiude con una serata speciale lunedì 30 giugno: la proiezione del documentario «Kissing Gorbaciov» di Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife, dedicato allo storico gruppo punk filosovietico CCCP – Fedeli alla linea, di recente riunitosi dopo 40 anni. L’evento, organizzato con Antonio Princigalli, anticipa il concerto della band previsto a Bari il 12 luglio.

Il mese successivo vedrà alternarsi nuove uscite e classici restaurati. Il 1° e il 28 luglio, due serate saranno dedicate al genio inquieto di Lars von Trier: prima con «Dancer in the Dark», poi con «Dogville», entrambi restaurati in 4K e in versione originale sottotitolata.

Tra gli altri eventi da segnalare: mercoledì 9 luglio la proiezione di «Fratelli di culla» con la presenza del regista Alessandro Piva; la commedia corale «Follemente» di Paolo Genovese, grande successo al botteghino invernale (12-13 luglio); il nuovo film di Wes Anderson, «La trama fenicia» (23-24 luglio); il biopic «A Complete Unknown» su Bob Dylan firmato da James Mangold (7 luglio); un altro titolo che ha sbancato il box office, quello di Ferzan Özpetek con «Diamanti» (5-6 luglio); e ancora, «Queer» di Luca Guadagnino (8 luglio), «Here» di Robert Zemeckis (10 luglio), «Io sono ancora qui» di Walter Salles (16-17 luglio), «Fuori» di Mario Martone (19-21 luglio), «Itaca – Il ritorno» di Uberto Pasolini (25 luglio), «Le assaggiatrici» di Silvio Soldini (26-27 luglio), fino al poetico «Ritrovarsi a Tokyo» di Guillaume Senez (31 luglio).

Tutti i dettagli della programmazione su multicinemagalleria.it (infotel: 080.521.45.63).