Bari, al via lavori per la fogna bianca a San Paolo

Sono partiti questa mattina i lavori relativi al secondo lotto per la realizzazione del sistema di fognatura pluviale al servizio del quartiere San Paolo. Il cantiere parte dall’intersezione di viale delle Regioni con il parco Giovanni Paolo II e proseguirà lungo viale delle Regioni fino alla rotatoria di via Caposcardicchio, dove si ricollegherà con la rete di fogna bianca già predisposta. Nel dettaglio gli interventi riguardano la realizzazione del collettore principale di viale delle Regioni a cui si ricollegherà la rete esistente e le caditoie di futura realizzazione.

Quasi completato, invece, il primo lotto di lavori per l’esecuzione del sistema di fogna bianca che parte da Lama Balice e attraversa l’intera viale Europa fino al parco Giovanni Paolo II, dove si sta provvedendo a risolvere un’interferenza con la rete per la fornitura di gas comunale. “Dopo la conclusione del primo stralcio e l’avvio del secondo, completeremo gli interventi sul quartiere San Paolo con la riqualificazione di viale delle Regioni e dello spartitraffico alberato, un intervento finanziato con i fondi del Piano Periferie – commenta l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, che stamattina ha effettuato un sopralluogo sul cantiere -. Con il terzo lotto, infine, eseguiremo tutte le griglie e le caditoie e i collegamenti con gli affluenti laterali

Entro la settimana, inoltre, inizieranno le opere di esecuzione dei tronchi per la fogna bianca in piazza Umberto, a Carbonara, con cui completeremo la seconda metà dei lavori dopo l’ultimazione della prima metà, realizzata qualche mese fa. Contestualmente agli interventi di scavo, saranno riqualificati tutti i marciapiedi prospicienti la piazza. In questo modo potremo finalmente risolvere un problema atavico che interessa questo territorio, evitando gli allagamenti determinati dalle acque che, provenienti da Bitritto, Loseto o Ceglie in occasioni di forti temporali, si riversano nel centro di Carbonara.

A breve riprenderanno anche i lavori di realizzazione del tronco di fogna bianca in via Vaccarella, sospesi a causa del ritrovamento di uno strato di roccia dolomitica, circostanza che ha richiesto una perizia di variante. Per il completamento dell’intervento restano da realizzare solo gli ultimi 50 metri, fino alla rotatoria tra Carbonara e Ceglie. Ancora, stiamo aspettando che venga formalizzato il finanziamento regionale per € 1,2 milioni di euro a valere sui fondi FSC con cui potremo proseguire la rete di fogna bianca a partire dalla citata rotatoria fino all’abitato di Ceglie, passando per via Di Venere. Prosegue così l’impegno di questa amministrazione per dotare il territorio urbano di un sistema capillare di smaltimento delle acque meteoriche”.