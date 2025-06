Droga e armi clandestine nel Foggiano, 15 arresti

Dalle prime ore della giornata odierna i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia stanno eseguendo un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 15 soggetti – 14 dei quali tradotti in carcere e uno agli arresti domiciliari – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il provvedimento scaturisce da una complessa e articolata indagine condotta dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Lucera. I soggetti destinatari del provvedimento, tra cui alcuni pluripregiudicati, si sarebbero resi responsabili, a vario titolo, di reati in materia di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi clandestine, finalizzate alla commissione di ulteriori delitti contro il patrimonio (come estorsioni e rapine) e gravi reati contro l’incolumità personale.

L’indagine si è sviluppata attraverso attività tecniche – intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche videoriprese su pubblica via – appostamenti e pedinamenti, che avrebbero consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati.

In diversi casi, le fiamme gialle di Lucera, in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Foggia, sarebbero riuscite ad intervenire in modo tempestivo e preventivo evitando che i reati pianificati fossero portati a compimento e impedendo così il conseguimento dei profitti illeciti da reinvestire in nuove attività criminali. Nel corso delle indagini sono inoltre stati effettuati:

• il sequestro di un fucile a canne mozze artigianalmente modificato, caricato e pronto all’uso, ritrovato a seguito di una perquisizione d’iniziativa;

• 3 arresti in flagranza di reato;

• il sequestro di sostanze stupefacenti, materiale per il confezionamento delle dosi e appunti legati alla “contabilità” del mercato illecito.

Quella odierna rappresenta una delle più importanti operazioni di polizia condotte a Lucera negli ultimi 20 anni e testimonia l’impegno costante della Guardia di Finanza nella tutela della legalità, della sicurezza dei cittadini e della sicurezza economico-finanziaria del territorio.