Estate in Puglia, potenziati i collegamenti con treni e bus

Utilizzare il trasporto pubblico locale non solo per raggiungere la sede di studio e lavoro ma anche nel tempo libero, per visitare luoghi di interesse culturale, per partecipare a manifestazioni e andare in spiaggia. La Regione Puglia in accordo con le società ferroviarie si prepara a offrire ai pugliesi e ai turisti un’estate a bordo del TPL.

“Il trasporto pubblico è un diritto sancito dalla Costituzione, quindi stiamo lavorando per collegare capillarmente i territori così da dare a tutti i cittadini la possibilità di usufruire del servizio TPL, indipendentemente dal motivo per cui viaggiano – ha detto l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. Ci sono i pendolari per studio e lavoro, chi si sposta con una certa regolarità per motivi sanitari o per sbrigare servizi. E poi ci sono i turisti, non solo gli stranieri ma anche i pugliesi che, soprattutto nei fine settimana, vogliono fare una gita fuori porta, vogliono andare in spiaggia o assistere a spettacoli ed eventi culturali, lasciando l’auto a casa. Il trasporto pubblico locale deve offrire anche queste opportunità, così da contribuire alla valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico e culturale e alla crescita turistica ed economica. Ringrazio le società ferroviarie per la disponibilità e l’apertura dimostrata nel cogliere alcune nuove proposte.”

Il Regionale di Trenitalia introduce infatti una novità per l’estate: anche a cavallo di Ferragosto, dal 4 al 17 agosto, l’offerta sarà a pieno regime con oltre 230 treni al giorno. Dal 15 giugno, quando prenderà avvio l’orario estivo, verranno introdotte due nuove coppie di treni regionali sulla linea Adriatica il sabato e nei festivi: Bari Centrale (p. 11:30) – Lecce (a. 13:23); Lecce (p. 21:54) – Bari Centrale (a. 23:48); Foggia (p. 9:12) – Bari Centrale (a. 10:43); Bari Centrale (p. 23:52) – Foggia (a. 1:37). Incrementata anche l’offerta dei servizi bus nei festivi sulla linea Barletta–Spinazzola. Fino al 14 settembre verranno attivati più di 150 collegamenti Link giornalieri con i servizi di Ferrovie del Sud Est e i treni Regionali e a lunga percorrenza negli hub di Bari, Lecce e Taranto. Anche quest’anno gli abbonamenti regionali sono stati ricompresi nel programma di accumulo punti X-GO, che permette agli iscritti di usufruire di alcune offerte e agevolazioni. Tra queste saranno attive proposte studiate per favorire la clientela non abbonata che utilizza frequentemente la stessa tratta e per valorizzare determinati treni, orari, giorni o periodi in cui la domanda di viaggiatori è più debole o i treni che hanno bassi riempimenti.

Ferrovie del Sud Est prevede con il suo programma estivo la valorizzazione dei collegamenti bus e treno verso le località turistiche, le spiagge e i luoghi di interesse culturale della Puglia centro-meridionale. Programmati collegamenti con la Valle d’Itria (Alberobello, Grotte di Castellana, Locorotondo, Martina Franca) e le destinazioni Mare Puglia (Monopoli, Polignano, Otranto e le sue marine, Porto Cesareo, Gallipoli e la sua Baia Verde, Castro, Santa Cesarea Terme) con oltre 70 mila posti offerti al giorno.

Un programma ferroviario estivo a misura di turista viene proposto da Fergargano. In inverno i pendolari dal Gargano raggiungono il Tavoliere per studio e lavoro, ma in estate sono le spiagge e i borghi a richiamare persone. E così Ferrovie del Gargano garantisce maggiori frequenze da e per Peschici Calenella, proponendo da giugno 21 treni nei giorni feriali e 19 nei giorni festivi, incrementando l’offerta con i treni notturni da metà luglio a fine agosto, arrivando a complessivi 26 treni nei giorni feriali e 24 nei giorni festivi.

Per tutta l’estate continueranno però i lavori di ammodernamento ed efficientamento della rete ferroviaria e questo comporterà ancora modifiche alla circolazione.

Per quanto riguarda i collegamenti garantiti da Trenitalia con Taranto, dal primo giugno è stata riaperta la linea Taranto–Metaponto–Potenza dopo gli interventi di RFI, per cui hanno ripreso a circolare le due coppie di Intercity Lecce/Bari–Reggio Calabria e nei giorni feriali le quattro coppie di treni del Regionale Taranto–Potenza. Dal 1 luglio tornano i collegamenti da Taranto verso la Campania e la Capitale, mentre dal 1 luglio al 30 agosto verranno interrotti i collegamenti sulla linea Taranto-Bari (previste corse con bus).

Fino al 1 luglio, per lavori programmati da RFI sulla linea Lecce-Foggia, ci saranno lievi modifiche ai treni del Regionale di Trenitalia sulle relazioni Foggia–Bari Centrale, Bari Centrale–Lecce, Barletta–Fasano, prevalentemente nei weekend e nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 12.00.

Fino al 10 settembre Ferrovie Appulo Lucane chiuderà due tratte ferroviarie attivando servizi sostitutivi in bus. La tratta Altamura–Matera, per lavori di manutenzione straordinaria della sede ferroviaria; restano in esercizio i treni metropolitani tra le stazioni di Matera Sud e Venusio. E la tratta Bari Centrale–Bari Scalo, per consentire i lavori di sostituzione dell’attuale pensilina posta sulla stazione e sui binari di Bari Centrale, con la nuova pensilina progettata dall’architetto Stefano Boeri. In questo periodo sarà inaccessibile il primo piano della stazione Bari Centrale di FAL, mentre resteranno aperti il piano terra, il bar, il tabaccaio e la biglietteria.

Dal 9 giugno al 28 agosto anche Ferrotramviaria attiverà variazioni al programma di servizio per consentire i lavori sui binari nella tratta Andria–Corato.

“Questa estate la Puglia potrà muoversi in treno e in bus – ha concluso l’assessore Ciliento –. Certo ci saranno ancora disagi per via dei numerosi cantieri ferroviari, ma stiamo facendo in modo che non ci siano troppe e sgradite ripercussioni per l’utenza, che invito a consultare sempre i canali ufficiali delle società ferroviarie per essere aggiornati su orari, variazioni e servizi sostitutivi. Stiamo lavorando per dare la possibilità a tutti di raggiungere le mete più significative dell’estate pugliese, anche solo per trascorrere una serata diversa, con un mezzo pulito, sicuro ed economico come il treno, riducendo lo stress e i pericoli dell’auto privata.”