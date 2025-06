Comunali, a Triggiano è Pino Toscano il nuovo sindaco

Il nuovo sindaco di Triggiano, comune in provincia di Bari, è Pino Toscano, sostenuto dal Movimento 5 stelle e da forze civiche. Toscano con poco più del 50% delle preferenze ha superato al ballottaggio il candidato sostenuto da cinque liste civiche senza simboli di partito Mauro Battista. “Festeggiamo con orgoglio la vittoria di Pino Toscano, con il quale – si legge in una nota congiunta degli esponenti del M5s Mario Turco (senatore e vicepresidente), Leonardo Donno (deputato e coordinatore Puglia), e Raimondo Innamorato (coordinatore provinciale Bari) – abbiamo condiviso dall’inizio un progetto di rinnovamento e discontinuità insieme ad altre realtà civiche”. “Le precedenti gestioni amministrative hanno sporcato la città con vicende di voto di scambio e altre questioni che nulla hanno a che vedere con l’interesse dei cittadini. Con la vittoria di Toscano finalmente Triggiano – aggiungono – può voltare pagina spazzando via la malapolitica”. “A Triggiano il M5s è stato determinante per l’approdo al ballottaggio e la vittoria finale: saremo presenti per la prima volta in consiglio con due eletti, un risultato storico. Continuiamo – concludono i tre esponenti del M5s – a crescere nei territori, grazie ai gruppi territoriali e al coordinamento, costruendo classe dirigente sana, con la coerenza e la credibilità che ci contraddistingue, e con la trasparenza e la condivisione costante con i cittadini”.

A Taranto eletto nuovo sindaco Piero Bitetti, candidato del centrosinistra.

“Un appello che faccio ai competitor. I cittadini ci hanno dato un ruolo, la campagna elettorale è alle spalle, adesso abbiamo bisogno di lavorare tutti insieme, per i ruoli che spetteranno a ciascuno, nell’intesse e per il bene comune”. Così Piero Bitetti, nuovo sindaco di Taranto, parlando con i giornalisti al suo arrivo al comitato elettorale. Hal ballottaggio ha sconfitto il candidato di liste civiche e centrodestra Francesco Tacente.