Solidarietà al Policlinico, doni speciali da “Babbo Natale Barese”

Doni speciali per i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari. Nella mattinata di oggi, 11 giugno, Nicola Figliuolo, presidente dell’Organizzazione di Volontariato “Babbo Natale Barese”, si è recato insieme ai suoi elfi presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari per una speciale consegna solidale. In occasione di questa visita, l’associazione ha donato al reparto: una centrifuga da laboratorio refrigerata, modello Biosan LMC-4200R, del valore complessivo di oltre € 5.000,00, strumento utilizzato per separare i corpi di diversa densità attraverso l’accelerazione centrifuga. La donazione, frutto della raccolta fondi lanciata dall’associazione sulle proprie pagine Facebook e Instagram durante le ultime feste natalizie, è un contributo che consentirà al Reparto di sposare l’ambizioso progetto di avvio degli Studi di Fase 1 con accreditamento con l’Agenzia del Farmaco nato nel 2023 di concerto con l’Azienda Ospedaliera del Policlinico di Bari, che consentirà ai piccoli guerrieri di evitare con le loro famiglie viaggi fuori regione (Roma Bambin Gesù, Genova Gaslini e pochi altri Centri) per poter ricevere anche a Bari le cure più innovative e sperimentali; tre deambulatori di diverse misure; una Smart TV di 43”; un frigorifero destinato all’uso in reparto.

Un gesto concreto di vicinanza e sostegno che si inserisce nel solco delle attività solidali portate avanti durante tutto l’anno da Babbo Natale Barese, con l’obiettivo di portare un sorriso e un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno, anche al di fuori del periodo natalizio. “Essere al fianco dei bambini e delle loro famiglie nei momenti più difficili è per noi una missione. Con queste donazioni vogliamo offrire un supporto tangibile al lavoro straordinario degli operatori sanitari e contribuire a migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti”- dichiara Babbo Natale Barese. Babbo Natale Barese è stato ricevuto dal Prof. Nicola Santoro, direttore responsabile del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari e dal Prof. Francesco De Leonardis.