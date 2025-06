Bari, galline maltrattate per far festa a scuola: “E’ crudeltà”

L’ultimo giorno di scuola in un Liceo di Bari si è trasformato in un caso di folle maltrattamento a danno degli animali. E’ intervenuta la Lav: “Alcuni studenti hanno pubblicato delle immagini scioccanti – spiega l’associazione – mentre tengono in mano galline e un pesce eviscerato, utilizzati come fossero oggetti da lanciare e provocando loro una enorme sofferenza in quello che è un caso di maltrattamento di animali e per questo un reato. Un gesto assurdo che è anche un forte campanello d’allarme perché le nuove generazioni dovrebbero rappresentare una speranza per un futuro migliore per tutti gli esseri viventi ed invece sempre più spesso si rendono protagonisti di crudeltà e violenze. Ci rivolgiamo alla Scuola “protagonista” di questa folle storia: siamo a disposizione per conoscere gli studenti e raccontare loro cosa sono l’empatia e il rispetto per gli animali. Vogliamo rendere concreto quel cambiamento culturale che è sempre più necessario”.

La Lav sta valutando azioni legali e chiede collaborazione a “Chiunque fosse stato testimone, chiunque avesse notizie anche della sorte di queste galline” .