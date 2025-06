Carabiniere ucciso nel Brindisino, presi rapinatori che hanno sparato

Sarebbero stati catturati i rapinatori che questa mattina hanno aperto il fuoco contro il brigadiere capo Carlo Legrottaglie uccidendolo nelle campagne tra Francavilla Fontana e Grottaglie. A quanto si apprende sono stati catturati nei pressi di una masseria a Grottaglie, in provincia di Taranto, dopo un altro conflitto a fuoco. Uno dei due rapinatori è gravemente ferito. I due malviventi si erano asserragliati in una masseria tra Grottaglie e Martina Franca. A stanarli sono stati due Falchi della polizia arrivati a bordo di una moto. Quando i rapinatori li hanno visti hanno aperto il fuoco al quale hanno risposto gli agenti che poi li hanno arrestato.

Il sindaco Vito Leccese esprime il proprio cordoglio per la morte del brigadiere capo. “Con immenso dolore, questa mattina, ho appreso della morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, caduto in servizio a seguito di un conflitto a fuoco durante un’attività di controllo nella provincia di Brindisi. Per questo ho deciso di annullare la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri, prevista per questo pomeriggio a Palazzo di Città. Non ci sono parole per commentare l’ennesima morte di un servitore dello Stato: solo rispetto, gratitudine e silenzio”, dichiara il sindaco.

La cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri, prevista per questo pomeriggio alle ore 16 nella sala consiliare di Palazzo di Città, è dunque rinviata a data da destinarsi.