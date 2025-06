Noicattaro, il sindaco: “Un evento per riappropriarci dei luoghi”

A due mesi dall’imponente operazione antimafia denominata “Noja”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, che ha portato all’arresto di quasi trenta esponenti della criminalità organizzata attivi sul territorio di Noicàttaro, lo Stato si riappropria del territorio organizzando un evento che vedrà la partecipazione delle massime Istituzioni,della Magistratura e delle Forze dell’Ordine.

“Nel nome della legge, nel cuore della città” è il titolo che l’Amministrazione Comunale ha scelto per l’appuntamento di lunedì 16 giugno in piazza Umberto I, centro storico di Noicàttaro, teatro degli arresti. Confermata la presenza di S.E. il Prefetto di Bari, Dott. Francesco Russo, il Procuratore della Repubblica di Bari, Dott. Roberto Rossi, il Questore di Bari, Dott. Massimo Gambino, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Gen. Gianluca Trombetti, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Gen. Pasquale Russo.

“L’iniziativa è tesa a valorizzare l’azione delle Istituzioni, riaffermare la presenza dello Stato nel cuore del centro storico e avviare un processo condiviso di riconquista dello spazio pubblico e di promozione della legalità. Come Amministrazione Comunale, vogliamo promuovere un momento di riflessione e presenza istituzionale che sappia valorizzare l’azione giudiziaria e repressiva, ma anche rilanciare il ruolo dello Stato come presidio di legalità nel cuore della città, dove il crimine ha tentato di radicarsi. Crediamo fortemente che questa sia l’occasione per far sentire tutta la comunità unita nel ribadire il valore della legalità”, dichiara il sindaco di Noicàttaro, Raimondo Innamorato.