Tariffe agevolate sull’A14 tra Molfetta e Taranto: la richiesta

Il presidente Michele Emiliano e l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, hanno inviato all’attenzione del ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, di Anas e Autostrade per l’Italia, tra gli altri, una nota con cui reiterano una richiesta già avanzata nel luglio del 2024. Si tratta cioè della proposta di rendere il pedaggio autostradale per i mezzi pesanti gratuito, o di individuare delle tariffe agevolate, nella tratta della A14 tra gli svincoli di Molfetta e Taranto, fino alla completa realizzazione delle opere di manutenzione programmate sulla SS16 e sulla SS100.

Una proposta avanzata “con l’obiettivo di ottenere una distribuzione più equilibrata dei flussi di traffico, fortemente concentrati sulle strade statali, con la prospettiva di una conseguente riduzione dell’incidentalità”, si legge.

Alla nota dello scorso luglio Autostrade per l’Italia aveva dato riscontro ad ottobre, informando circa l’avvio di interlocuzioni con il MIT e l’attivazione di un tavolo tecnico, al fine di individuare soluzioni sostenibili volte a garantire un effettivo miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale.

“Tuttavia, ad oggi non risulta pervenuta alcuna determinazione in merito – scrivono Emiliano e Ciliento -. Considerato l’approssimarsi della stagione estiva, notoriamente contraddistinta da un sensibile incremento dei volumi di traffico e un conseguente innalzamento dei livelli di rischio per la sicurezza stradale, si ritiene necessario reiterare la richiesta già avanzata, auspicando una tempestiva definizione della questione o l’adozione di misure efficaci e sostenibili idonee a fronteggiare le criticità evidenziate”.