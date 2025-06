Bari, albero abbattuto: “Servono politiche più attente”

E’ stato abbattuto ieri il grande albero di pino, morto da diverso tempo, in corso Alcide De Gasperi con angolo via Pende. La decisione è frutto di una serie di osservazioni tecnico-scientifiche relative alla salute dell’albero, ormai secco, pericolosamente inclinato e a elevato rischio di caduta, e all’impossibilità di salvarlo.

“In questi ultimi mesi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di molti cittadini preoccupati per i rischi di un’eventuale caduta di questo grande albero – commenta l’assessore Elda Perlino -. Pertanto, non sussistendo alcuna possibilità di recuperarlo, come illustrato dalle relazioni dei tecnici competenti, non ci resta altra scelta che abbatterlo. Si tratta di uno dei tanti pini storici presenti nella nostra città, piantati in un periodo in cui non esisteva alcuna visione ecosistemica del verde e in cui non era possibile prevedere in alcun modo il gran numero di interventi manutentivi (dell’asfalto, delle strade o dei sottoservizi) necessari nei contesti urbani attuali, che rischiano di compromettere la stabilità e la salute stessa di questi esemplari. Sono alberi meravigliosi che hanno contribuito a rendere la nostra città più bella e vivibile ma che anche i più recenti orientamenti internazionali indicano come specie non idonee all’assetto urbano a causa dell’apparato radicale superficiale e particolarmente esteso. L’impegno dell’amministrazione comunale, come dico spesso, è non solo quello di sostituire le alberature abbattute a causa di disseccamento, fitopatologie o grave instabilità, ma anche di procedere con l’incremento delle alberature complessive sul territorio urbano nell’ambito di un disegno generale che tenga insieme più fattori: le caratteristiche della città e dei suoi ritmi, il clima, le specie di alberi più adatte, le loro esigenze e la salute pubblica. Da tempo siamo al lavoro per approntare un vero e proprio piano del verde urbano in grado di convivere con il contesto antropico, e auspico che al più presto possano vedersi i primi effetti”.

Ma non sono mancate le polemiche. Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Municipio 2 ha espresso la propria delusione per l’abbattimento.” Questo evento, che si aggiunge a una serie di interventi simili, contrasta con le promesse di un’amministrazione orientata alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente. È fondamentale che le istituzioni rispettino gli impegni assunti nei confronti della comunità e che si adottino politiche più attente alla salvaguardia del verde urbano”.