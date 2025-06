Bari, concorso straordinario per licenze taxi: pubblicati gli esiti

Il settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività produttive rende noto che sono disponibili online sul portale del Comune a questo link gli esiti della prova orale del concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di 30 nuove licenze taxi. I candidati ammessi a sostenere la prova d’esame sono stati 59. Le prove si sono svolte nelle giornate di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 giugno nella ‘sala concorsi’ della ripartizione Personale del Comune. A esito delle prove, sono stati 40 i candidati che hanno superato la votazione minima di 18/30, 5 ‘non ammessi’ perché con punteggio inferiore a 18/30, 14 sono risultati assenti.

La prova ha riguardato le seguenti materie: regolamento comunale servizio taxi, elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del comune di Bari, disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di servizi pubblici non di linea, conoscenza della lingua inglese di livello almeno A2 del quadro europeo.

Ora si procederà alla verifica dei titoli, con una nuova riunione di commissione tra dieci giorni. Al voto finale della prova orale, infatti, si aggiungerà il punteggio dei titoli, come anzianità di servizio e di iscrizione al ruolo di conducenti, figli a carico, titoli di studio e certificazione delle lingue straniere. La graduatoria approvata rimarrà valida per un periodo di tre anni. Le nuove licenze taxi non potranno essere trasferite per almeno cinque anni, a meno che il titolare non abbia raggiunto il sessantesimo anno d’età o sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Intanto sono stati elaborati gli ulteriori dati del questionario di gradimento sul servizio, pubblicato a fine marzo a questo link. Al 31 maggio hanno risposto al questionario 211 utenti (95 completando tutti i campi dell’indagine), di età compresa tra 25 e 70 anni, la maggior parte fruitori del servizio taxi per lavoro o in occasioni legate al tempo libero e allo svago. In una scala di punteggio da 1 a 5, con il valore minimo (1) che indica il più basso livello di soddisfazione e l’indice massimo (5) un ottimo livello di gradimento, la voce ‘comfort’ ha ottenuto la media di 3.91 su 5, ‘informazione sul servizio’ è stata giudicata al livello 3.23 su 5, ‘disponibilità e cortesia’ ha raggiunto quota 3.65. Per quanto riguarda la ‘chiarezza delle tariffe’, la media dei giudizi è stata di 3.18 su 5, 3.71 per la ‘rapidità degli spostamenti’ e 3.17 per il ‘pagamento con monete elettroniche’. Per quanto riguarda i ‘tempi di attesa’, la media dei voti si è attestata sul valore di 3.25 su 5. Infine, l’offerta tecnologica legata alla chiamata del taxi (dalla telefonata alla app), è stata valutata in media con un punteggio di 3.17 su 5.

“A breve saranno pubblicate le graduatorie relative all’assegnazione delle nuove 30 licenze taxi necessarie per potenziare l’offerta del servizio in città, specie nelle fasce orarie serali da e per l’aeroporto – commenta l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli -, con l’obiettivo di rispondere a una richiesta in costante crescita legata all’aumento delle presenze turistiche in città, che nei primi mesi di quest’anno ha segnato un +30 % rispetto allo stesso periodo del 2024.

Ancora, per migliorare il servizio, solo qualche giorno fa abbiamo disposto che nella fascia antimeridiana, dalle 7 alle 14, le vetture presso il parcheggio taxi nell’aeroporto internazionale Karol Woityla possano “uscire a supporto” in caso di richiesta registrata dalla centrale del servizio taxi, ad esempio per accompagnare i crocieristi che vogliano scoprire le bellezze della città. Contestualmente abbiamo rilanciato il questionario di gradimento del servizio, per raccogliere quanti più feedback possibili da parte degli utenti che effettivamente utilizzano i taxi cittadini: l’intento, condiviso gli stessi tassisti, che sono il nostro biglietto da visita per chi arriva in città, è sempre quello di migliorare con il contributo dei cittadini e dei turisti. Da parte nostra stiamo cercando di mettere in campo una serie di misure utili a rendere il servizio taxi più flessibili ed efficiente, ma per raggiungere questo obiettivo è necessaria la collaborazione di altri enti, a cominciare dalla Regione, affinché le corse dei treni che collegano l’aeroporto alla stazione non si fermino alle 23.30 per consentire ai passeggeri dei voli in ritardo di usufruire del servizio di trasporto pubblico”.