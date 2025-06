Bari si prepara al concerto dei Duran Duran in Fiera

Si terrà mercoledì 18 giugno alle 21, nell’Area 71 della Fiera del Levante di Bari, l’attesissimo concerto dei Duran Duran, leggendaria band britannica che inaugurerà la programmazione estiva della Radio Norba Arena, location allestita all’interno del quartiere fieristico barese che per tutta l’estate vedrà esibirsi importanti nomi e icone della musica nazionale e internazionale.

Inseriti nella Rock&Roll Hall of Fame nel 2022, i Duran Duran hanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo durante i loro 40 anni di attività. Con 18 singoli in classifica negli Stati Uniti, 21 successi nella Top20 del Regno Unito e ripetuti successi nelle classifiche italiane, la band si è affermata come uno dei gruppi più influenti e duraturi della storia della musica. Tra i numerosi riconoscimenti anche otto premi alla carriera e un’ambita stella sulla Hollywood Walf of Fame.

Sul palcoscenico barese i Duran Duran non potranno evitare di suonare i loro più grandi successi, brani contagiosi e senza tempo, come “Hungry like the wolf”, “Ordinary World”, “Girls on film”, “The wild boys”, “The reflex”, “Come undone”, “Rio” e molti altri, oltre ai brani tratti dal loro ultimo album “Danse Macabre”. Guidati dal carismatico cantante Simon Le Bon, affiancato dal tastierista Nick Rhodes, dal bassista John Taylor e dal batterista Roger Taylor, i Duran Duran porteranno in scena uno spettacolo ancora all’avanguardia e affascineranno il pubblico con la loro grande creatività.

Leggende viventi del pop-rock britannico, pionieri del synth-pop e autentici dominatori delle classifiche mondiali con all’attivo due Grammy Awards, i Duran Duran offriranno una performance carica di energia e nostalgia, tra hit planetarie e i successi più recenti.

Gli ultimi biglietti disponibili sono in vendita, sino ad esaurimento, su Ticketone.it.

All’evento, prodotto da Bass Culture e da Nuova Fiera del Levante in media partnership con Radio Norba e in collaborazione con D’Alessandro e Galli, si potrà accedere dall’Ingresso Orientale e dall’Ingresso Agricoltura, quest’ultimo consigliato per gli utenti con disabilità. Sono inoltre disponibili diverse aree parcheggio dedicate: in via Verdi, presso l’Autosilo del Levante, e in area portuale Marisabella