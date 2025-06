Bari, vernissage di apertura mostra “San Nicola tra sacro e moderno”

Venerdì 20 giugno, alle ore 18, al Museo Nicolaiano di Bari, in Largo Urbano II, si terrà il vernissage di apertura della mostra “San Nicola tra Sacro e Moderno”, progetto espositivo che mette in dialogo il linguaggio della spiritualità cristiana con la sensibilità dell’arte contemporanea.

La mostra è promossa e organizzata dall’Accademia Cittadella Nicolaiana.

Protagonisti di questo percorso artistico sono Nathaly Caldonazzo e Croce Taravella, le cui opere animeranno gli spazi del Museo Nicolaiano dal 20 giugno al 20 luglio 2025.

I due artisti si confrontano con la ricchezza e la complessità della materia artistica, dando forma a un linguaggio visivo capace di raccontare – e al tempo stesso interrogare – la figura di San Nicola, vescovo e simbolo universale della fede cristiana. Le loro opere invitano il pubblico a una riflessione profonda, a “imparare a guardare” oltre l’immagine, per cogliere in essa una dimensione interiore, una ricerca di senso e identità che attraversa la storia e l’esperienza umana.

In una stagione estiva che vede Bari accogliere migliaia di turisti e di fedeli, l’iniziativa si propone come spazio d’incontro tra culture e spiritualità, tra Sud e Oriente, tra Terra e Mare, contribuendo a rafforzare il ruolo della città come crocevia di esperienze e visioni.