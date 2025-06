Bari, striscione sul Margherita: “Verifiche sulla regolarità”

L’associazione Confguide Bari-BAT, aderente a Confcommercio Prov. Bari-Bat, ha segnalato alle autorità competenti la presenza di uno striscione con la scritta “Sii Felice sei a Bari” esposto sulla ringhiera esterna del Teatro Margherita, in Corso Vittorio Emanuele II. Il Presidente di Confguide Bari-BAT, Dott. Pietro Palermo, ha espresso preoccupazione riguardo la possibile irregolarità dell’affissione, che potrebbe non essere conforme alle normative vigenti in materia di affissioni pubblicitarie e decoro urbano.

Il Dott. Pietro Palermo ha evidenziato come, pur riconoscendo il potenziale messaggio di benvenuto o promozione turistica, l’installazione dello striscione possa deturpare l’estetica di un edificio di rilevante valore storico e culturale come il Teatro Margherita.

Nella sua segnalazione, Confguide Bari-BAT ha chiesto alle autorità di verificare la regolarità di tale affissione e, in caso di irregolarità, di prendere i provvedimenti necessari per la rimozione dello striscione. L’associazione resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.