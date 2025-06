Si terrà sabato 21 giugno l’edizione 2025 del Bari Pride, organizzata dal Coordinamento Bari Pride, con l’obiettivo di dare voce non solo alla comunità LGBTQIA+, ma anche a tutte le realtà oppresse, “compreso il popolo palestinese”. L’appuntamento è alle ore 15 in piazza Umberto, nel cuore della città, da dove partirà il corteo alle 16 per attraversare le vie del centro.

La manifestazione prevede una fermata simbolica davanti alla Prefettura, dove sarà spenta la musica per lasciare spazio a un momento di riflessione e protesta pacifica nei confronti del governo. Al termine del corteo, il rientro sarà sempre in piazza Umberto, dove si terranno il comizio conclusivo e una festa aperta a tutta la cittadinanza. Il programma è stato illustrato questa mattina in conferenza stampa, alla presenza del sindaco Vito Leccese. Madrina dell’evento sarà l’attrice e stand-up comedian calabrese Simonetta Musitano.

“Sfileranno i membri della comunità ma anche tanti cittadini, perché il Pride è di tutti – ha dichiarato Federico Barbarossa della segreteria organizzativa –. Speriamo che quest’anno la partecipazione sia ancora più estesa”. Tra le associazioni che prenderanno parte al comizio finale figurano Famiglie Arcobaleno, Zona Franka e La Giusta Causa. “Le vere novità non sono tanto nel formato dell’evento – ha spiegato Ciro Saracino, anch’egli della segreteria – quanto nello scenario politico nazionale e internazionale, segnato da governi sempre più repressivi”.

Per questo motivo, il Bari Pride 2025 sarà anche un’occasione per richiamare l’attenzione sulle ingiustizie globali: “Ricorderemo anche i tanti popoli oppressi, come quello palestinese – ha concluso Saracino – perché le lotte delle persone emarginate devono unirsi e fare fronte comune”.

