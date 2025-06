Le spiagge migliori per far festa: nella lista anche una pugliese

Partendo da nord, in Veneto, troviamo la spiaggia di Jesolo. Con la sua lunga e ampia spiaggia dorata dotata di tutti i servizi desiderati per trascorrere le giornate tra sport, svago e relax, alla sera Jesolo accende le luci dei suoi numerosi locali e discoteche, per far festa fino alle ore piccole. Spostandosi in Emilia-Romagna, regione che da sempre è sovrana indiscussa del divertimento e dell’accoglienza, troviamo la spiaggia di Marina di Ravenna.

Caratterizzata da un’enorme spiaggia dorata intervallata da dune, con una rigogliosa pineta alle spalle, Marina di Ravenna è la location perfetta per divertirsi sulla spiaggia giorno e notte. Una passerella in legno pedo-ciclabile collega tutti gli stabilimenti, molti dei quali alla sera si accendono di luci e musica, trasformandosi in vere e proprie discoteche dove poter ballare sulla sabbia sotto le stelle. Sempre in Emilia-Romagna, se si parla di divertimento non si può non menzionare la spiaggia di Riccione. Per decenni regina indiscussa della movida marittima italiana, celebre a livello internazionale per i suoi affermati locali e discoteche, Riccione è ancora oggi una meta imperdibile per chi vuole vivere la notte. Dalle feste in spiaggia alle discoteche sulle colline, passando per i locali chic del centro, qui ci sono davvero proposte per tutti i gusti. Di giorno poi ci si può riposare o fare sport sull’ampia e lunga spiaggia attrezzata. Andando in Toscana, troviamo la spiaggia di Forte dei Marmi.

Situata nel cuore della Versilia, Forte dei Marmi è da sempre nota in tutto il mondo per la sua ricercata eleganza capace di attrarre un turismo esclusivo. Attrezzata dei principali servizi e ricca di stabilimenti di alto livello dotati di bar e ristoranti che si susseguono lungo la spiaggia, Forte dei Marmi offre relax durante il giorno, mentre al calar del sole il divertimento si sposta nei vari locali della zona.

Andando nelle Marche, troviamo la spiaggia di Senigallia. Con la sua energica vivacità Senigallia è la località marchigiana perfetta per divertirsi a tutte le età. Anche qui una bella e ampia spiaggia di sabbia dorata offre relax e attività di svago durante il giorno, mentre la sera i numerosi locali si accendono di luci e musica per far festa fino a tardi.

Scendendo in Abruzzo, troviamo la spiaggia di Pescara. Ricca di giovani grazie alla sua nota università, Pescara offre numerosi locali, bar, ristoranti e discoteche dove divertirsi la notte. Mentre di giorno, la spiaggia che si trova proprio attaccata al centro cittadino è perfetta per rilassarsi sotto il sole o praticare attività all’aria aperta.

Arrivando in Puglia, troviamo le meravigliose spiagge del Salento: la spiaggia di Otranto sul versante Adriatico e la spiaggia di Gallipoli sul versante Ionico. Sabbia bianca e mare cristallino che si uniscono a un’offerta di ristoranti, locali e discoteche che assicurano movida giorno e notte: ecco a voi le spiagge salentine, che d’estate attraggono turisti provenienti da tutto il mondo. La spiaggia di Otranto è vicinissima alla città, perfetta per godersi il relax marittimo prima di tuffarsi nei moltissimi locali. Nella spiaggia di Gallipoli invece la festa inizia già in spiaggia durante il giorno e non si ferma fino a notte fonda. Non c’è da stupirsi che sia diventata la meta prediletta di giovani italiani e stranieri.

Spostandosi in Calabria, troviamo la spiaggia di Tropea. Piccola ma affascinante, la spiaggia di Tropea si trova esattamente sotto la rocca del suo castello, protagonista di un paesaggio eccezionale. Situazione ottima per rilassarsi in spiaggia di giorno e salire in città a divertirsi di sera. Infine, andando in Sardegna, troviamo la spiaggia di San Teodoro. Vicinissima alla Costa Smeralda, la spiaggia di San Teodoro, con la sua impalpabile sabbia bianca e il suo mare turchese, è perfetta per chi si vuole godere un mare paradisiaco e poi andare a divertirsi per locali facendo solo pochi chilometri