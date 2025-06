Bari, Leccese: “Dal Petruzzelli riparte la rinascita culturale”

Il teatro Petruzzelli si conferma cuore pulsante della cultura barese e punto di partenza per il rilancio turistico della città. Lo ha affermato il sindaco Vito Leccese, intervenuto alla presentazione della stagione 2026 del Politeama. “Pensiamo che il turismo, già in forte crescita, possa moltiplicarsi perché Bari sta diventando sempre più un attrattore culturale. Partiamo dal luogo simbolo della nostra identità, il Petruzzelli, con una programmazione pensata anche per il pubblico dei visitatori”, ha dichiarato.

Tra le novità annunciate per il prossimo anno, l’apertura estiva del teatro nei mesi di giugno e luglio, con eventi rivolti a cittadini e turisti. Un’offerta culturale che si inserisce in un contesto di crescita costante: “I dati dei primi tre mesi del 2025 registrano un incremento del 29% delle presenze turistiche rispetto allo stesso periodo del 2024, che già aveva segnato il record con oltre due milioni di visitatori”, ha sottolineato Leccese. “Il Petruzzelli, con questa proposta innovativa, vuole essere la chiave di violino di un nuovo spartito per la rinascita culturale della città”, ha concluso il primo cittadino.

Foto repertorio