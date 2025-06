Bari, più fondi per le iniziative culturali estive gratuite

Sono in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bari, disponibili a questo link, gli elenchi definitivi delle istanze ammesse (39) e non ammesse (2) al bando “Le due Bari 2025”, la manifestazione culturale in programma questa estate, dal 1° luglio al 30 settembre, che prevede eventi di spettacolo dal vivo gratuiti (teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante) nelle aree periferiche della città.

Contestualmente, è stata approvata una variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 – in termini di competenza e cassa per l’annualità 2025 e di competenza per l’annualità 2026 – attraverso lo stanziamento di ulteriori 960.000 euro, che consentirà di aumentare il finanziamento complessivo fino a 2.474.985,86 euro (di cui € 554.985,86 a valere sul finanziamento della direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura e € 1.920.000,00 a valere sui fondi POC Metro 2014-2020).

In questo modo sarà garantita un’offerta culturale capillare e variegata in grado di coinvolgere spettatori di tutte le età, anche attraverso l’accompagnamento agli spettacoli di attività laboratoriali e di guida alla formazione del pubblico, e di attraversare tutte le aree periferiche del territorio comunale grazie a un ricco cartellone di appuntamenti estivi gratuiti.

L’avviso prevede un contributo, compreso tra un valore minimo di 40.000 euro e uno massimo di 70.000 euro, a copertura del 100% delle spese necessarie all’attuazione della proposta progettuale valutata positivamente. Data la capienza dei fondi disponibili, sono 35 i progetti ammessi a finanziamento.

“Vista la grande partecipazione all’avviso, d’intesa con il sindaco, abbiamo voluto aumentare le risorse per sostenere un numero più ampio di progetti culturali – commenta l’assessora alle Culture Paola Romano -. Nei prossimi giorni, insieme ai Municipi, pubblicheremo il cartellone delle iniziative diffuse in tutti i quartieri periferici della città, eventi completamente gratuiti e fruibili da persone di ogni età. Una parte degli appuntamenti sarà anche organizzata con contenuti accessibili alle persone con disabilità, affinché tutti si sentano partecipi e l’estate possa essere vissuta davvero da tutti.

Siamo convinti che gli investimenti in cultura siano i migliori possibili: portando le attività praticamente a due passa da casa, rispondiamo con convinzione anche ai recenti dati Istat secondo cui un italiano su due non ha mai partecipato a un’iniziativa culturale. Al tempo stesso, intendiamo sostenere gli operatori culturali attraverso un’alleanza costruttiva per la crescita della nostra città. Infine, desidero ringraziare la dirigente e i funzionari della ripartizione Cultura, assieme ai Municipi, per lo straordinario lavoro che ci ha condotto fin qui”.

Come noto, l’avviso “Le due Bari” è diretto agli operatori culturali ed è finalizzato a valorizzare il patrimonio culturale immateriale nelle aree periferiche tramite lo svolgimento di attività di spettacolo, anche di carattere innovativo, volte all’inclusione culturale e sociale, a realizzare azioni di riequilibrio territoriale con il rafforzamento di un’offerta culturale rivolta ai quartieri più lontani dal centro cittadino e a promuovere iniziative formative e attivazione di laboratori dedicati alle arti performative.